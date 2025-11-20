Voleybolda derbi zamanı: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk ediyor.
20 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'te 5 yapan Fenerbahçe Medicana, ligin zirvesinde bulunuyor.
Galatasaray Daikin ise 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak üçüncü sırada yer alıyor.
