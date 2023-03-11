Voleybolda derbi zamanı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.



TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



Ligde oynadığı 18 maçta 14 galibiyet elde eden Fenerbahçe Opet haftaya 3. sırada girdi. 13 galibiyeti bulunan Galatasaray HDI Sigorta ise 4. sırada yer alıyor.



Sarı lacivertliler, hafta içinde Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final etabında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı ve rakibi karşısındaki üstün oyunuyla sahadan 3-0 galip ayrılarak Dörtlü Finale yükseldi.



Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ligin ilk devresinde karşılaştığı maçı sarı lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.





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