Voleybolda derbi heyecanı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide pazar günü Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Ligde geride kalan 5 haftada yaptığı tüm maçları kazanan Galatasaray HDI Sigorta, kendisi gibi 15 puana sahip Eczacıbaşı Dynavit'in ardından ikinci sırada bulunuyor.



Üç galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Opet ise 9 puanla beşinci sırada yer alıyor.





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