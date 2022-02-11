Voleybolda derbi heyecanı

Efeler Ligi'nde bu hafta derbide Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda derbi heyecanı
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11 Şubat 2022 15:45
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta cumartesi derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle altıncı sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

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