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Voleybolda derbi heyecanı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak

Kaynak: AA
Voleybolda derbi heyecanı
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11 Ocak 2019 09:41
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide, Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet 12 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ligde sezonun ikinci yarısı Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 14.00'teki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş averajla 5. basamakta yer alıyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Opet ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında yapılan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

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