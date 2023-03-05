Voleybolda derbi heyecanı!

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 5 Mart Pazar günü 16:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
Ligde Fenerbahçe HDI Sigorta 3. sırada, Galatasaray HDI Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.
Karşılaşma 5 Mart Pazar günü 16:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
Ligde Fenerbahçe HDI Sigorta 3. sırada, Galatasaray HDI Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.
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