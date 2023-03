Voleybolda 'deprem' burukluğu yaşanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolda liglerin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "buruk" başladığını söyledi.



Federasyon başkanı Üstündağ ile TVF'nin konuk ettiği Maraş Voleybol takımının başantrenörü Derya Hasbek ve Malatya Galip Demirel Spor Kulübü Voleybol Takımının başantrenörü Mehmet Şekeryapan, depremlerde yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



O güne ülkenin deprem faciasıyla uyandığını dile getiren Üstündağ, "Çok acı, benim de bölgem Malatya, deprem bölgesi. Yakınlarımızı kaybettik. Tüm hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.



Voleybol camiası olarak depremden çok etkilendiklerini ifade eden Üstündağ, "Depremde bütün spor camiasının çok kaybı oldu. Ülkenin kaybı büyük oldu. Biz de Malatya'daki, Hatay'daki, Kahramanmaraş'taki, Kıbrıs'tan gelen Adıyaman'daki voleybolcularımızı kaybetmenin acısını yaşadık." dedi.



Görevlerinin deprem yaralarını bir an önce sarmak olduğuna vurgu yapan Akif Üstündağ, "Camiamız çok büyük emek verdi, veriyor. Çok büyük çaba harcadılar, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Gerçekten camiamda bana ulaşmayan kalmadı. Voleybolun bütün paydaşları bana ulaştı. Özellikle sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah bütün federasyonlara bizimkiler gibi sponsor nasip etsin. Herkes bir şeyler yapmaya gayret etti. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Voleybola deprem nedeniyle verilen aranın yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran Üstündağ, şöyle devam etti:



"Ligler başladı ama buruk başladı. Gerçekten herkeste bir burukluk var. Çok acı bir olay, böyle bir süreç tekrar yaşanmasın diliyorum. Deprem bölgesinden 8 takım faaliyetini durdurmak istedi, bize başvurdular biz de yönetim olarak bu talepleri onayladık. Umarım seneye kaldıkları yerden devam ederler."



Depremzede takımlar TVF'nin misafiri oldu



Akif Üstündağ, depremden etkilenen Maraş Voleybol ile Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübünü TVF'de konuk etmemin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"Maraş'ta, Malatya'da ne antrenman yapacak salon ne de yaşanacak ev kaldı." diyen Üstündağ, şunları söyledi:



"TVF bünyesindeki Voley Otel'de Maraş Voleybol ile Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübünü ağırlıyoruz. Hayalleri, hedefleri vardı. Acı yaşadılar ama devam etmek istediler, bize düşen de sahip çıkmaktı. Bunu yaptık. Voleybola devam etmek istediler, o sahaya çıkıp mücadele etmek istediler, deprem bölgesinde yaşanan kayıpların sesi olmak istediler. Bir nebze moral bulmak için devam etmek istediler, biz de kapılarımızı açtık. Depremden sonra buradalar, kamptalar. Buradan turnuvalara gidecekler. Bütün masraflarını her şeyini TVF ve voleybol camiası karşılıyor."



Camiama özellikle de voleybol kulüplerine teşekkür eden Üstündağ, "Sesimize kulak verdiler, her konuda yanımızda oldular. Ben deprem bölgesindeydim. Ekibim benim yokluğumu yaşatmadı. Özellikle genel sekreterim kendisine ulaşan herkese yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Acımızı telafi etmemiz, moral vermemiz lazım, sahip çıkmamız lazım kucaklamamız lazım. Bir nebze derman olabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



Derya Hasbek: "Hayata devam etmeniz gerekiyor"



TVF'nin misafir ettiği takımlardan Maraş Voleybol'un başantrenörü Derya Hasbek, voleybola devam etmelerini takımdaki sporculara "iyi" geldiğini söyledi.



Kendilerini iyileştirecek şeyin spor olduğunu düşündüklerini dile getiren Hasbek, "Hayata devam etmeniz gerekiyor. Sahaya girdiğimizde kızlarımız psikolojileri ne kadar kötü de olsa kendilerini daha iyi hissetmeye başladı. Biz de dahil. O ortamdan uzaklaşmak bildiğimiz sevdiğimiz işi yapmak mantıklı geldi. Federasyon da böyle imkanlar sununca kullanmak istedik. Çok daha iyi oldu. Kızlarımızda ilk geldiğimiz gün ile şimdi arasında çok fark var psikolojik açıdan da fiziksel açıdan da daha iyi gittiklerini düşünüyorum." dedi.



Şekeryapan: "Sonuna kadar devam etmek istedik"



Malatya Galip Demirel Spor Kulübü Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Şekeryapan da Üstündağ'a voleybola devam etmeleri için sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti.



Deprem sırasında Malatya'da olduğunu dile getiren Şekeryapan, "Çok zor bir süreçti. Deprem değil kıyametti. Biz kayıp vermedik ama ülkenin kaybı büyük. Sporcularımızla devam etmeme kararı almıştık fakat federasyon başkanımız bize çok büyük imkan sundu. Spor sosyal bir iletişim. Çocuklarımızı ortamdan uzaklaştırdık, yaptıkları sevdikleri işe devam etsinler istedik. Hep beraber sonuna kadar devam etmek istedik. Başkanımıza, TVF ailesine ve voleybol camiasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





