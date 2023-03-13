Voleybolda beş Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 14-16 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda beş Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
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13 Mart 2023 14:15
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 14-16 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları ile erkeklerde Halkbank Avrupa'da sahne alacak.

Türk temsilcilerin Avrupa'daki maç programı şu şekilde:

Tarih Maç Kupa Saat
14 Mart Salı Savino Del Bene (İtalya)-Türk Hava Yolları CEV Kupası Yarı Final 1. Maç 22.00
14 Mart Salı Developres (Polonya)-Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 20.00
15 Mart Çarşamba VakıfBank-Vero Volley (İtalya) CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 19.30
15 Mart Çarşamba Cucine Lube (İtalya)-Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maç 22.30
16 Mart Perşembe Fenerbahçe Opet-Carraro Imoco Volley (İtalya) CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maç 19.00
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