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Voleybolda baraj etabı maçlarının programı belli oldu

Baraj etabı birinci ve ikinci devre maçları Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Balıkesir, Efeler Ligi'nde ise Afyonkarahisar'da oynanacak.

Kaynak: AA
Voleybolda baraj etabı maçlarının programı belli oldu
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26 Şubat 2018 12:06
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde baraj etabı müsabakalarının tarihi ve yeri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mart'taki birinci devre müsabakaları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Balıkesir, Efeler Ligi'nde ise Afyonkarahisar'da oynanacak.

İkinci devre müsabakaları da 13-15 Mart'ta aynı kentlerde yapılacak.

Liglerde baraj etabı maçlarının programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

1. Devre:

3 Mart Cumartesi:

14.00 Seramiksan-İlbank

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor

4 Mart Pazar:

14.00 İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan

5 Mart Pazartesi:

12.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank

14.00 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

2. Devre:

13 Mart Salı:

15.00 İlbank-Seramiksan

17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

14 Mart Çarşamba:

15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank

17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor

15 Mart Perşembe:

12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor

14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan

- Efeler Ligi

1. Devre:

3 Mart Cumartesi:

13.00 Jeopark Kula Belediyespor- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş

4 Mart Pazar:

13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor

15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor

5 Mart Pazartesi:

12.00 Beşiktaş- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor

2. Devre:

13 Mart Salı:

15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik- Jeopark Kula Belediyespor

17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor

14 Mart Çarşamba:

15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş

15 Mart Perşembe:

12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş

14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor

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