Voleybolda baraj etabı maçlarının programı belli oldu

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde baraj etabı müsabakalarının tarihi ve yeri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mart'taki birinci devre müsabakaları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Balıkesir, Efeler Ligi'nde ise Afyonkarahisar'da oynanacak.
İkinci devre müsabakaları da 13-15 Mart'ta aynı kentlerde yapılacak.
Liglerde baraj etabı maçlarının programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
1. Devre:
3 Mart Cumartesi:
14.00 Seramiksan-İlbank
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor
4 Mart Pazar:
14.00 İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan
5 Mart Pazartesi:
12.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank
14.00 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
2. Devre:
13 Mart Salı:
15.00 İlbank-Seramiksan
17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14 Mart Çarşamba:
15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank
17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor
15 Mart Perşembe:
12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan
- Efeler Ligi
1. Devre:
3 Mart Cumartesi:
13.00 Jeopark Kula Belediyespor- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş
4 Mart Pazar:
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor
15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor
5 Mart Pazartesi:
12.00 Beşiktaş- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor
2. Devre:
13 Mart Salı:
15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik- Jeopark Kula Belediyespor
17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor
14 Mart Çarşamba:
15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş
15 Mart Perşembe:
12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş
14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mart'taki birinci devre müsabakaları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Balıkesir, Efeler Ligi'nde ise Afyonkarahisar'da oynanacak.
İkinci devre müsabakaları da 13-15 Mart'ta aynı kentlerde yapılacak.
Liglerde baraj etabı maçlarının programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
1. Devre:
3 Mart Cumartesi:
14.00 Seramiksan-İlbank
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor
4 Mart Pazar:
14.00 İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan
5 Mart Pazartesi:
12.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank
14.00 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
2. Devre:
13 Mart Salı:
15.00 İlbank-Seramiksan
17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14 Mart Çarşamba:
15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank
17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor
15 Mart Perşembe:
12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan
- Efeler Ligi
1. Devre:
3 Mart Cumartesi:
13.00 Jeopark Kula Belediyespor- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş
4 Mart Pazar:
13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor
15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor
5 Mart Pazartesi:
12.00 Beşiktaş- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor
2. Devre:
13 Mart Salı:
15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik- Jeopark Kula Belediyespor
17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor
14 Mart Çarşamba:
15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş
15 Mart Perşembe:
12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş
14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
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