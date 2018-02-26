Voleybolda baraj etabı maçlarının programı belli oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Efeler Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde baraj etabı müsabakalarının tarihi ve yeri belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-5 Mart'taki birinci devre müsabakaları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Balıkesir, Efeler Ligi'nde ise Afyonkarahisar'da oynanacak.İkinci devre müsabakaları da 13-15 Mart'ta aynı kentlerde yapılacak.Liglerde baraj etabı maçlarının programı şöyle:3 Mart Cumartesi:14.00 Seramiksan-İlbank16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor4 Mart Pazar:14.00 İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan5 Mart Pazartesi:12.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank14.00 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 İlbank-Seramiksan17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas14 Mart Çarşamba:15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor15 Mart Perşembe:12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan13.00 Jeopark Kula Belediyespor- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş13.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor5 Mart Pazartesi:12.00 Beşiktaş- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik- Jeopark Kula Belediyespor17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor14 Mart Çarşamba:15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş15 Mart Perşembe:12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor