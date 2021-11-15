Voleybolda Avrupa sahnesi başlıyor

TARİH MAÇ KUPA SAAT 17 Kasım Halkbank- Marek Union-Ivkoni Dupnitsa (Bulgaristan)



Challenge Kupası - 32'li finaller turu ilk maçı 17.30 17 Kasım Aydın BBSK-OK Gacko (Bosna Herkes) Challenge Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı 19.00 17 Kasım Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan)-Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası - 16'lı finaller turu ilk maçı 21.00 17 Kasım Arkas Spor-Rieker UJS Komarno (Slovakya) CEV Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı 19.00 18 Kasım Marek Union-Ivkoni Dupnits-Halkbank Challenge Kupası - 32'li finaller turu ikinci maçı 15.00

Voleybol 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda erkek ve kadın kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden kulüpler, Avrupa sahnesine çıkıyor.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit ve Arkas Spor'un müsabakaları, 17-18 Kasım tarihlerinde oynanacak.Maç programı şu şekilde: