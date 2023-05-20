Voleybolda Avrupa'nın zirvesi belli oluyor: Eczacıbaşı - VakıfBank

Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli organizasyondaki 24. kupayı elde edecek.

Yıl



Takım



Ülke



1961



Dinamo Moskova



SSCB



1962



Bruvestnik Odesa



SSCB



1963



Dinamo Moskova



SSCB



1964



Levski-Spartak Sofya



Bulgaristan



1965



Dinamo Moskova



SSCB



1966



CSKA Moskova



SSCB



1967



CSKA Moskova



SSCB



1968



Dinamo Moskova



SSCB



1969



Dinamo Moskova



SSCB



1970



Dinamo Moskova



SSCB



1971



Dinamo Moskova



SSCB



1972



Dinamo Moskova



SSCB



1973



Nim-Se Budapeşte



Macaristan



1974



Dinamo Moskova



SSCB



1975



Dinamo Moskova



SSCB



1976



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1977



Dinamo Moskova



SSCB



1978



Traktör Schwerin



Doğu Almanya



1979



CSKA Sofya



Bulgaristan



1980



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1981



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1982



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1983



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1984



CSKA Sofya



Bulgaristan



1985



ADK Almatı



SSCB



1986



CSKA Moskova



SSCB



1987



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1988



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1989



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1990



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1991



Mladost Zagreb



Yugoslavya



1992



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1993



Parmalat Matera



İtalya



1994



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1995



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1996



Parmalat Matera



İtalya



1997



Foppapedretti Bergamo



İtalya



1998



OK Dubrovnik



Hırvatistan



1999



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2000



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2001



Volley Modena



İtalya



2002



RC Cannes



Fransa



2003



RC Cannes



Fransa



2004



Tenerife Marichal



İspanya



2005



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2006



Sirio Colussi Perugia



İtalya



2007



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2008



Colussi Perugia



İtalya



2009



Volley Bergamo



İtalya



2010



Volley Bergamo



İtalya



2011



VakıfBank Güneş Sigorta TT



TÜRKİYE



2012



Fenerbahçe Universal



TÜRKİYE



2013



VakıfBank



TÜRKİYE



2014



Dinamo Kazan



Rusya



2015



Eczacıbaşı VitrA



TÜRKİYE



2016



Pomi Casalmaggiore



İtalya



2017



VakıfBank TÜRKİYE



2018



VakıfBank TÜRKİYE



2019



Igor Gorgonzola İtalya



2020



Koronavirüs nedeniyle yapılmadı



- 2021



Imoco Volley



İtalya 2022 VakıfBank TÜRKİYE

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılacak Süper Final maçında belli olacak.VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.Türkiye, dev maç ile birlikte kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasına ulaşacak.Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 11 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle: