Voleybolda Avrupa'nın zirvesi belli oluyor: Eczacıbaşı - VakıfBank

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, şampiyonluk için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Avrupa'nın zirvesi belli oluyor: Eczacıbaşı - VakıfBank
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20 Mayıs 2023 09:53
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılacak Süper Final maçında belli olacak.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.

Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez "Türk finali"

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.

VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.

Kupa 8. kez Türkiye'ye

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Türk kadın voleybolu, 24. uluslararası kupayı kaldıracak

Türkiye, dev maç ile birlikte kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasına ulaşacak. Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli organizasyondaki 24. kupayı elde edecek.

Türkiye, 7 kez dünyanın en iyisi

Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.

1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.

VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum

Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.

İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.

En başarılısı VakıfBank

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.

Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 11 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.

Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.

Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.

Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi

Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.

2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.

Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

 Takım

 Ülke
1961

 Dinamo Moskova

 SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

 SSCB
1963

 Dinamo Moskova

 SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

 Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

 SSCB
1966

 CSKA Moskova

 SSCB
1967

 CSKA Moskova

 SSCB
1968

 Dinamo Moskova

 SSCB
1969

 Dinamo Moskova

 SSCB
1970

 Dinamo Moskova

 SSCB
1971

 Dinamo Moskova

 SSCB
1972

 Dinamo Moskova

 SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

 Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

 SSCB
1975

 Dinamo Moskova

 SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1977

 Dinamo Moskova

 SSCB
1978

 Traktör Schwerin

 Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1984

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

 SSCB
1986

 CSKA Moskova

 SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1991

 Mladost Zagreb

 Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1993

 Parmalat Matera

 İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1996

 Parmalat Matera

 İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
1998

 OK Dubrovnik

 Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2001

 Volley Modena

 İtalya
2002

 RC Cannes

 Fransa
2003

 RC Cannes

 Fransa
2004

 Tenerife Marichal

 İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

 İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2008

 Colussi Perugia

 İtalya
2009

 Volley Bergamo

 İtalya
2010

 Volley Bergamo

 İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

 TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

 TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

 Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

 TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

 İtalya
2017

 VakıfBank TÜRKİYE
2018

 VakıfBank TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola İtalya
2020

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