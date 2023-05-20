Voleybolda Avrupa'nın zirvesi belli oluyor: Eczacıbaşı - VakıfBank

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılacak Süper Final maçında belli olacak.
VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.
Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.
Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.
Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez "Türk finali"
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.
VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.
Kupa 8. kez Türkiye'ye
Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.
Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.
İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.
Türk kadın voleybolu, 24. uluslararası kupayı kaldıracak
Türkiye, dev maç ile birlikte kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasına ulaşacak. Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli organizasyondaki 24. kupayı elde edecek.
Türkiye, 7 kez dünyanın en iyisi
Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.
1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.
VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.
CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum
Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.
İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.
En başarılısı VakıfBank
Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.
Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 11 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.
Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.
Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.
Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi
Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.
2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.
Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.
Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.
Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.
Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.
Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez "Türk finali"
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.
VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.
Kupa 8. kez Türkiye'ye
Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.
Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.
İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.
Türk kadın voleybolu, 24. uluslararası kupayı kaldıracak
Türkiye, dev maç ile birlikte kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasına ulaşacak. Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli organizasyondaki 24. kupayı elde edecek.
Türkiye, 7 kez dünyanın en iyisi
Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.
1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.
VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.
CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum
Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, üç numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.
İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.
En başarılısı VakıfBank
Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.
Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 11 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.
Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.
Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.
Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi
Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.
2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.
Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.
Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
| Yıl
| Takım
| Ülke
| 1961
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1962
| Bruvestnik Odesa
| SSCB
| 1963
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1964
| Levski-Spartak Sofya
| Bulgaristan
| 1965
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1966
| CSKA Moskova
| SSCB
| 1967
| CSKA Moskova
| SSCB
| 1968
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1969
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1970
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1971
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1972
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1973
| Nim-Se Budapeşte
| Macaristan
| 1974
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1975
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1976
| Ruda Hvezda Prag
| Çekoslavakya
| 1977
| Dinamo Moskova
| SSCB
| 1978
| Traktör Schwerin
| Doğu Almanya
| 1979
| CSKA Sofya
| Bulgaristan
| 1980
| Ruda Hvezda Prag
| Çekoslavakya
| 1981
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1982
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1983
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1984
| CSKA Sofya
| Bulgaristan
| 1985
| ADK Almatı
| SSCB
| 1986
| CSKA Moskova
| SSCB
| 1987
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1988
| Olimpia Teodora Ravenna
| İtalya
| 1989
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1990
| Uralochka Sverdlovsk
| SSCB
| 1991
| Mladost Zagreb
| Yugoslavya
| 1992
| Olimpia Teodora Ravenna
| İtalya
| 1993
| Parmalat Matera
| İtalya
| 1994
| Uralochka Ekaterinburg
| Rusya
| 1995
| Uralochka Ekaterinburg
| Rusya
| 1996
| Parmalat Matera
| İtalya
| 1997
| Foppapedretti Bergamo
| İtalya
| 1998
| OK Dubrovnik
| Hırvatistan
| 1999
| Foppapedretti Bergamo
| İtalya
| 2000
| Foppapedretti Bergamo
| İtalya
| 2001
| Volley Modena
| İtalya
| 2002
| RC Cannes
| Fransa
| 2003
| RC Cannes
| Fransa
| 2004
| Tenerife Marichal
| İspanya
| 2005
| Foppapedretti Bergamo
| İtalya
| 2006
| Sirio Colussi Perugia
| İtalya
| 2007
| Foppapedretti Bergamo
| İtalya
| 2008
| Colussi Perugia
| İtalya
| 2009
| Volley Bergamo
| İtalya
| 2010
| Volley Bergamo
| İtalya
| 2011
| VakıfBank Güneş Sigorta TT
| TÜRKİYE
| 2012
| Fenerbahçe Universal
| TÜRKİYE
| 2013
| VakıfBank
| TÜRKİYE
| 2014
| Dinamo Kazan
| Rusya
| 2015
| Eczacıbaşı VitrA
| TÜRKİYE
| 2016
| Pomi Casalmaggiore
| İtalya
| 2017
|VakıfBank
| TÜRKİYE
| 2018
|VakıfBank
| TÜRKİYE
| 2019
|Igor Gorgonzola
| İtalya
| 2020
| Koronavirüs nedeniyle yapılmadı
|-
| 2021
| Imoco Volley
|İtalya
|2022
|VakıfBank
|TÜRKİYE