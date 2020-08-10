Voleybolda alt liglerde fikstür çekildi

Voleybolda 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Voleybolda alt liglerde fikstür çekildi
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10 Ağustos 2020 17:36
Voleybolda 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla on-line yapıldı.

Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

- 1. Lig

Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 11 Ekim-19 Aralık 2020, 2. devre maçları 23 Ocak-3 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda ise 1. devre müsabakaları 10 Ekim-20 Aralık 2020, 2. devre karşılaşmaları 24 Ocak-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

Kadınlar A Grubu: 

İstanbul BBSK-İzmirspor

Çiftlikköy Belediyesi-Mehmet Erdem Marmara Akademi

Karşıyaka-Çanakkale Belediyesi

Özel Gelişim Koleji-Büyükçekmece Voleybol Akademi

Fenerbahçe-Edremit Belediyesi Altınoluk

Göztepe-VakıfBank

Kadınlar B Grubu:

OSB Teknik Koleji Gençlik-Bolu Belediyesi

Adam Voleybol-Numune Gençlik

Merinos-Sigorta Shop Kalecik Belediyesi

TED Ankara Kolejliler-Pursaklar Voleybol İhtisas

Sakarya Voleybol-Nevşehir Belediyesi

Çukurova Belediyesi-Antalyaspor

Erkekler A Grubu:

Alanya Belediyesi-Saint Joseph

Ziraat Bankası-Global Connect Travel Düzce

Konya Büyükşehir Belediyesi-Melikgazi Belediyesi

Halkbank-Milas Belediyesi

Maliye İhtisas-Jeopark Kula Belediyespor

Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Bigadiç Belediyesi

Erkekler B Grubu:

Malatya Büyükşehir Belediyesi-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Niksar Belediyesi-Asur Gençlik

Erzin Yeşilkent Spor-Hatay Büyükşehir Belediyesi

Yeni Kızıltepe Spor-Dinamik Gençlik

Türşad-Cizre Belediyesi

Akkuş Belediyesi-Şiran Akademi 

- 2. Lig

2. Lig'de ise müsabakalar kadınlarda 8, erkeklerde 6 grupta oynanacak.

11 ve 12 takımlı gruplarda ilk devre karşılaşmaları 11 Ekim'de başlayacak. Liglerde ikinci devre müsabakaları 7 Mart 2021'de sona erecek.

Fikstür çekiminde 2. Lig'de kadınlarda 84, erkeklerde ise 58 takım yer aldı.



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