Voleybolda alt liglerde fikstür çekildi

Voleybolda 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla on-line yapıldı.



Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.



- 1. Lig



Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 11 Ekim-19 Aralık 2020, 2. devre maçları 23 Ocak-3 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak.



Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda ise 1. devre müsabakaları 10 Ekim-20 Aralık 2020, 2. devre karşılaşmaları 24 Ocak-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.



İlk hafta maçlarının programı şöyle:



Kadınlar A Grubu:



İstanbul BBSK-İzmirspor



Çiftlikköy Belediyesi-Mehmet Erdem Marmara Akademi



Karşıyaka-Çanakkale Belediyesi



Özel Gelişim Koleji-Büyükçekmece Voleybol Akademi



Fenerbahçe-Edremit Belediyesi Altınoluk



Göztepe-VakıfBank



Kadınlar B Grubu:



OSB Teknik Koleji Gençlik-Bolu Belediyesi



Adam Voleybol-Numune Gençlik



Merinos-Sigorta Shop Kalecik Belediyesi



TED Ankara Kolejliler-Pursaklar Voleybol İhtisas



Sakarya Voleybol-Nevşehir Belediyesi



Çukurova Belediyesi-Antalyaspor



Erkekler A Grubu:



Alanya Belediyesi-Saint Joseph



Ziraat Bankası-Global Connect Travel Düzce



Konya Büyükşehir Belediyesi-Melikgazi Belediyesi



Halkbank-Milas Belediyesi



Maliye İhtisas-Jeopark Kula Belediyespor



Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Bigadiç Belediyesi



Erkekler B Grubu:



Malatya Büyükşehir Belediyesi-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi



Niksar Belediyesi-Asur Gençlik



Erzin Yeşilkent Spor-Hatay Büyükşehir Belediyesi



Yeni Kızıltepe Spor-Dinamik Gençlik



Türşad-Cizre Belediyesi



Akkuş Belediyesi-Şiran Akademi



- 2. Lig



2. Lig'de ise müsabakalar kadınlarda 8, erkeklerde 6 grupta oynanacak.



11 ve 12 takımlı gruplarda ilk devre karşılaşmaları 11 Ekim'de başlayacak. Liglerde ikinci devre müsabakaları 7 Mart 2021'de sona erecek.



Fikstür çekiminde 2. Lig'de kadınlarda 84, erkeklerde ise 58 takım yer aldı.



