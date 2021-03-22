Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybol Avrupa kupalarında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt ve Ziraat Bankkart final, VakıfBank ise yarı final mücadelesinde rövanş karşılaşmasına çıkacak.



Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



İtalya'da oynanan maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması ardından altın seti kazanması gerekiyor.



- Sistem9 Yeşilyurt'a şampiyonluk için iki set yetiyor



Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt, rakibini 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da konuk edecek.



Sistem9 Yeşilyurt'a kupayı kazanabilmesi için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta iki set dahi alması yeterli olacak.



- Ziraat Bankkart da şampiyonluk için sahaya çıkacak



Erkekler CEV Challenge Kupası finali ilk maçında İtalya'da Allianz Powervolley takımına 3-2 mağlup olan Ziraat Bankkart da 24 Mart Çarşamba günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak final maçının rövanşı saat 18.00'de başlayacak.



Ziraat Bankkart'ın kupayı kazanabilmesi için rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekecek. Ziraat Bankkart'ın 3-2 galip gelmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.



- VakıfBank İtalya deplasmanında



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank, yarı final rövanş maçında Unet e-work Busto Arsizio takımıyla 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de İtalya'da karşılaşacak.



İlk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. VakıfBank'ın 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.



