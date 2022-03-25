Voleybolda 25. hafta heyecanı

Voleybolda, Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde 25. hafta müsabakaları başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 25. hafta heyecanı
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25 Mart 2022 10:16
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

26 Mart Cumartesi:

14.00 Mert Grup Sigorta-Fenerbahçe Opet (Başkent Voleybol)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)

27 Mart Pazar:

13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

14.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (Eczacıbaşı)

17.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)

17.00 Yeşilyurt-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

25 Mart Cuma:

13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

26 Mart Cumartesi:

16.00 Ziraat Bankkart-Bingöl Solhanspor (Başkent Voleybol)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü Voleybol)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Sorgun)

28 Mart Pazartesi:

14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Sigorta Shop)

 
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