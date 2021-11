Voleybolda 2024 hedefi iki takımla olimpiyata katılmak

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun genel kurulunda tek aday girdiği seçimi tekrar kazanan Mehmet Akif Üstündağ, yeni dönemdeki hedefleri AA muhabirine anlattı.



2016'da göreve geldiklerini hatırlatan Üstündağ, 5 yıllık süreçte önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kadar görevdeyiz. Paris'e hem kadın hem de erkek milli takımlarımızla katılmak istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarının hepsinde olmak istiyoruz." dedi.



Camianın kendilerine güvenini boşa çıkarmak istemediklerini aktaran Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda bu yaz üst üste mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu yaz aldığı başarılarla Türk milletinin gönlünde iyi bir yer tuttu. 'Voleybol ülkesi olduk' dedik ve bu sloganda çok tuttu. Bizi çok gururlandırdılar. İtalya'da yapılan Milletler Ligi 37 gün sürdü. Döndük hemen olimpiyatta gittik. Olimpiyatta madalyayı kaçırmanın üzüntüsü vardı ama hemen Avrupa Şampiyonası başladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde, Avrupa'da ikinci, üçüncü oluyor ve bunu da artık başarı olarak görmüyoruz ve özür diliyoruz. Bu bile voleybolda nereye geldiğimizi gösteriyor. Sultanlarımızın işi çok zor, Allah yardımcıları olsun, hiç dinlenemediler ama inşallah bu başarılara devam edeceğiz."



- "Guidetti içimizden biri"



Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye olan güvenini de şöyle anlattı:



"Guidetti artık içimizden biri. Uzun süredir ülkemizde. Benim gibi onun da zaman mefhumu yok. Çalışkan biri. Biliyorsunuz kızımızla, Bahar'la evli. Avrupa'da ve dünyada yılın antrenörü ödülleri var. Biz ondan o da bizden memnun. Sporda devamlılık önemli. 4 yıllık anlaşmamız vardı o süreci 5 yıla çıkardık. 5 yıl bitmeden tekrar 4 yıllık anlaşma imzalamıştık. 2024 Paris'te de takımımız başında olacak. Olimpiyatta da madalya alacağız, Avrupa'da ve dünyada da başarılar elde edeceğiz."



- 23 yıl sonra gelen başarı



Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da artık adından söz ettirmeye başladığını dile getirdi.



Kadın ve erkek takımları arasında hiçbir ayrımları olmadığını vurgulayan Üstündağ, "Ne bir eksik ne bir fazla. Her şey eşit. Biraz erkekler jenerasyonunda zamana ihtiyacımız vardı. Ciddi bir radikal kararla gençleştirdik. Şu an Avrupa'da ve dünyada en genç takıma sahibiz. Bu Türk voleybolunun geleceği için önemli. Biz 1998 yılından bu yana Dünya Şampiyonası'na erkeklerde gidemiyorduk. Şimdi direkt katılıyoruz. Ardından da buradan alınacak puanlarla yüzde 90 ihtimalle olimpiyat elemesi oynayacağımızı düşünüyorum. Erkek Milli Takımımız tarihinde ilk defa olimpiyata gidecektir." ifadelerini kullandı.



- "İki Türk takımının final oynamasını temenni ediyoruz"



TVF Başkanı Üstündağ, Ankara'da 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının final oynamasını temenni etti.



Organizasyonu Türkiye'ye almanın kolay olmadığını dile getiren Üstündağ, "31 yıldır yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası ilk defa Türkiye'ye alındı. Buraya normalde bir takımla katılacaktık. Yaptığımız mükemmel organizasyonlar elimizi kolaylaştırdı. FIVB'den bize karşı inanılmaz bir güven ve sevgi var. Ev sahibi olmanın zahmeti olacak. Pandemi nedeniyle her ülke bu sorumluluğu almaz. Biz de iki Türk takımı şartı koştuk ve kabul edildi. VakıfBank ve Fenerbahçe Opet katılım hakkı aldı. İki takımımız farklı gruplarda. İnşallah önce yarı finale kalmalarını sonrasında da iki Türk takımının final oynamasını temenni ediyoruz. Ankara seyircisi bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "TVF Spor Ortaokulu'yla ilgili de çalışmalarımız var"



Üstündağ, son yıllarda voleybolda alınan başarılar sonucu TVF Spor Lisesi'ne başvuruların çok arttığını aktardı.



Spor lisesi olarak isimlerinin geçmesine rağmen sadece voleybol branşında hizmet verdiklerini vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sene lisemize 700'ün üzerinde talep vardı. Biz spor lisesi değiliz sadece voleybol lisesiyiz. Kontenjanın çok çok üstünde inanılmaz bir talep oldu. Yetenek taraması yaparak alıyoruz. Belli bir puanla bu yetenek sınavına girebiliyorsunuz. En iyi imkanları sağlayan bir lisemiz var. 210 öğrencimiz Ankara dışından geliyor. Onlara imkanlar sunmamız lazım. En iyi eğitimi vermek, en iyi gıdayla beslemek ve konaklamalarını en iyi şekilde sağlamak. Yavuz Ökten yönetim kurulu üyemizin katkısıyla sponsorlarımızın desteğini alarak bu öğrencilerimiz tarihimizde ilk kez karşılıksız burs alıyorlar. Bu çok önemli. Velilerimiz rahat olsun. En iyi şekilde evlatlarımıza en iyi babalığı anneliği burada yapıyoruz."



Lise sayısının artabileceğini de anlatan Üstündağ, "Hayalimiz var, projemizi liseyle kalmayarak ortaokula kadar düşürmek istiyoruz. Bu projemizi tamamlayan Fabrika Voleybol projemiz var. 6-12 yaş arası çocuklara ulaşıyoruz. TVF Spor Ortaokulu'yla ilgili de çalışmalarımız var. Türk sporu adına gurur duyulacak işler yapıyoruz camiamızla." diyerek sözlerini tamamladı.





İLGİLİ VİDEO