Voleybolda 2023-2024 sezonun fikstür çekimi yapıldı

Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belirlendi.



Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.



Kadınlarda 14 Ekim Cumartesi, erkeklerde 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Sultanlar Ligi



Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop



Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor



Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin



Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit



Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş



PTT-Kuzeyboru



VakıfBank-Karayolları



AXA Sigorta Efeler Ligi



Halkbank-Ziraat Bankkart



Fenerbahçe-Spor Toto



Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta



Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD



Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor



Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ



Tarihler ve statü



Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 16 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 7 Ocak Pazar günü başlayıp 24 Mart Pazar günü sona erecek.



Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek.



Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.



Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 6 Ocak'ta başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.



Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ayında başlayacak.



Ligin normal sezonunu ilk 4 sırada bitirecek takımlar 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nin sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler, 1. lige düşecek.



