Voleybol'da 2. hafta başlıyor!

Voleybol Efeler Ligi'nde 2. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
20 Ekim Cumartesi:
14.00 Arkas Spor-Tokat Belediyesi Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)
21 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray (Salihli Atatürk)
16.00 İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (İnegöl)
16.30 Maliye Piyango-Ziraat Bankası (TVF Başkent)
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
20 Ekim Cumartesi:
14.00 Arkas Spor-Tokat Belediyesi Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)
21 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray (Salihli Atatürk)
16.00 İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (İnegöl)
16.30 Maliye Piyango-Ziraat Bankası (TVF Başkent)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın