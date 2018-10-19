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Voleybol'da 2. hafta başlıyor!

Voleybol Efeler Ligi'nde 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Kaynak: AA
Voleybol'da 2. hafta başlıyor!
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19 Ekim 2018 12:50
Voleybol Efeler Ligi'nde 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Arkas Spor-Tokat Belediyesi Plevne (İzmir Atatürk Vestel Venus)

21 Ekim Pazar:

14.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)

15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray (Salihli Atatürk)

16.00 İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (İnegöl)

16.30 Maliye Piyango-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

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