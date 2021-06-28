Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası başlıyor

Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası, 29 Haziran Salı günü başlayacak. Organizasyona Türkiye, 16 Yaş Altı Milli Takımı ile katılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası başlıyor
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28 Haziran 2021 15:51
Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 29 Haziran Salı günü başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Cumartesi günü sona erecek organizasyona Türkiye, 16 Yaş Altı Milli Takımı ile katılacak.

Maçların lig usulüne göre oynanacağı şampiyonada, Sırbistan, Türkiye, Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya mücadele edecek.

Raşit Berk İnanç'ın başantrenörlüğünü yaptığı 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Defne Devrim, Talya Olcay, Liza Safronova, Defne Başyolcu, Ceyda Kuyan, Eslem Yılmaz, Eylül Boztepe, Defne Kandemir, Bianka İlayda Mumcular, Begüm Kaçmaz, Nisan Eroğuz, İlayda Naz Gergef.

Milli takımın şampiyonadaki maç programı (TSİ) şöyle:

29 Haziran Salı:

17.30 Türkiye-Arnavutluk

30 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Kuzey Makedonya

1 Temmuz Perşembe:

20.00 Türkiye-Karadağ

3 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-Sırbistan


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