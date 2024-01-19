Voleybolda 16. hafta heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta cumartesi oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cumartesi:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
21 Ocak Cumartesi:
14.00 Beşiktaş Ayos-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
Ligde haftanın programı şöyle:
Cumartesi:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
21 Ocak Cumartesi:
14.00 Beşiktaş Ayos-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)