Voleybolda 16. hafta heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 16. hafta heyecanı
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19 Ocak 2024 12:35
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta cumartesi oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Cumartesi:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Beşiktaş Ayos-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)

15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)

16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

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