Voleybolculardan federasyonun tescil kararına destek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank, Ziraat Bankası ve Spor Toto'da forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırılmasının sporcu sağlığı açısından yerinde bir karar olduğunu ifade etti.Türkiye Voleybol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri şampiyon ve küme düşme olmadan tescil etti.Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, Faik Samed Güneş, Abdullah Çam ve Dmitrii Bahov, Ziraat Bankası'ndan Koray Şahin ve Muhammet Ertuğrul, Spor Toto'dan da Murat Tokgöz, federasyonun kararını değerlenirdi.Efeler Ligi'nde mücadele eden başkent ekiplerinden Halkbank'ın kaptanı Hasan Yeşilbudak, kararın voleybol camiası için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu kararla insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kararı alan tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere." diye konuştu.Federasyonun sporcu sağlığını dikkate alarak bu kararı verdiğini dile getiren Faik Samed Güneş, "Bu karar bize gösteriyor ki federasyonumuz ve kulüplerin önceliği sporcu sağlığı. Yeni sezonda daha sağlıklı bir şekilde salonlarda buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı."Zorlu süreçte federasyonumuzun en doğru kararı aldığını düşünüyorum. İnsan sağlığının başarıdan daha önemli olduğunu vurgulamış bulunmaktalar. Bir diğer konu ise şampiyon takımın olmaması. Bu konuda da federasyonumuzun almış olduğu karara kesinlikle katılıyorum. Çünkü play-off etabına başlayacaktık ve her takımın eşit şansı bulunmaktaydı. Aynı şekilde düşme olmaması kararını da destekliyorum. Federasyonumuz normal sezonu da görmezden gelmedi ve Avrupa'ya katılacak takımları lig sıralamasına göre belirledi."Halkbank'ın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, kararı mantıklı bulduğunu belirterek, "Gelecek sezon ligde 16 takım olacak. Doğru kadro tercihleri yapılırsa gelecek sezon, daha fazla mücadele ve sürpriz görebiliriz. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bence gelecek yıl güzel bir lig olacak." şeklinde görüş belirtti.Ziraat Bankası oyuncularından Koray Şahin, karantina sürecinde sahalardan uzak kaldıklarına işaret ederek, "Her ne kadar online antrenmanlarımıza devam etsek de sahaya döndüğümüz zaman performansımızda mutlaka düşüşler olacaktı. Federasyonumuz ligleri tescil etme kararı aldı. Bu, bizim sağlığımız için çok önemli bir karar. Federasyonumuzun aldığı bu karara saygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan orta oyuncu Muhammet Ertuğrul, "Federasyonumuz yerinde bir karar alarak ligleri tescil etti. Topla antrenman ve maç yapmamak, aynı zamanda uzun süre hareketsiz kalmaya alışkın olmadığımız için bu süreç performansımızı olumsuz yönde etkiledi." diye konuştu."Bu süreçte antrenörlerimizin bize verdiği program doğrultusunda evde antrenmanlarımızı sürdürdük. Biz sporcular ve tüm bireylerin sağlığı ön planda tutularak, liglerin mevcut haliyle tescillendiği kararını aldık. Bu kararı doğru buluyorum ve destekliyorum. Yeni sezonda tüm takımlara ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum."