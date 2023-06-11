Voleybol Veteranlar Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Veteranlar Şampiyonası, İzmir'de oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Veteranlar Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu
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11 Haziran 2023 20:01
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Fuar İzmir'deki Veteranlar Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde 34 takım mücadele etti.

Bugünkü final müsabakalarıyla sona eren organizasyonda dereceye giren ekipler şöyle:

Kadınlar

+31 yaş

1. İzmir Veteran BAL

2. Eskişehir Büyükşehirşehir Belediyespor Veteran

3. Nicomedia Masters

+37 yaş

1. Antalya Veteran

2. Ecocold Manisa

3. Göztepe

Erkekler

+35 yaş

1. Beta Voleybol

2. Büyükdere Spor

3. Babolsar İran

+50 yaş

1. Saint Joseph

2. Kaya Yapı Grup

3. 9 Eylül

+55 yaş

1. Play İran

2. Kaya Yapı Grup

3. Ege 1980

 
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