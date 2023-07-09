Voleybol turnuvası elemeleri yapıldı

Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line'da, İzmir elemeleri gerçekleştirildi.



Bostanlı Sahili'nde düzenlenen ve dün başlayan eleme müsabakalarında 32 takım mücadele etti. Elemeler sonunda 4 takım, 23 Temmuz'da İstanbul'da organize edilecek final etabına katılmaya hak kazandı.



Red Bull Back Line'da, 1'i yedek 5 oyuncudan oluşan takımlar, elemelerde 11 puanlık 3 set üzerinden, çeyrek finaller itibarıyla ise 5 set üzerinden mücadele ediyor. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor. Set kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.



