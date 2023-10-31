Voleybol Şampiyonlar Kupası oynanacak

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Halkbank, 1 Kasım Çarşamba günü (yarın) Ankara'da karşılaşacak.
Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank arasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.
Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank arasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.