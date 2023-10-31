Voleybol Şampiyonlar Kupası oynanacak

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak. Geride kalan sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank, karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Şampiyonlar Kupası oynanacak
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31 Ekim 2023 15:50
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Halkbank, 1 Kasım Çarşamba günü (yarın) Ankara'da karşılaşacak.

Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank arasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.

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