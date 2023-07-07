Voleybol Şampiyonası, Karabük'te düzenleniyor

Tarihinde ilk kez uluslararası salon organizasyonuna ev sahipliği yapacak Karabük'te, 11 Temmuz'da başlayacak 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.



Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Bulgaristan, Polonya ve Ukrayna'dan katılacak 11 takım, bu hafta sonundan itibaren kente gelmeye başlayacak.



Organizasyona dair tanıtıcı afişlerin reklam panolarına asıldığı kentte, spor salonu voleybola uygun zeminle kaplandı. Hazırlıkların tamamlandığı Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda konaklayacak kafilelere ayrıca tarihi mekanlar gezdirilecek.



İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı oyuncuları, tarihinde ilk kez uluslararası salon programına ev sahipliği yapacak Karabük'te, kendi sahalarında olmanın avantajıyla zorlu rakiplerine karşı mücadele verecek.



HAZIRLIKLAR TAMAM



Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, şampiyona için son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



Organizasyona katılmak üzere 11 takımın Karabük'e geleceğini aktaran Güven, "İnşallah bu hafta sonundan itibaren takımlarımızı ilimizde ağırlamaya başlayacağız. 13 Temmuz Perşembe saat 18.00'de organizasyon açılışını ve ilk müsabakayı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Güven, bu tür etkinlikleri sadece spor organizasyonu değil sporcuların illerin kültürlerini tanıyabilmelerine yönelik çalışmalar olarak düşündüklerini anlattı.



"İLK ORGANİZASYONUMUZ"



Şampiyonanın Karabük'te olmasını çok önemsediklerini dile getiren Güven, "Uluslararası ilk salon organizasyonumuz. Bu bizim ve ekip arkadaşlarımız adına da büyük mutluluk." dedi.



Güven, şampiyonanın kentte yapılmasına vesile olan yöneticilere teşekkür etti.



Spor salonunun zemininin voleybol oynanabilecek zeminle kaplandığını bildiren Güven, "İnşallah müsabakalar boyunca seyircilerimizle güzel anlara şahitlik edeceğiz. Karabük'ün bu organizasyondan yüzünün akıyla çıkacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



"AVANTAJ BİZDE"



İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı da yaklaşık 2 aydan bu yana kentte çalıştıklarını kaydetti.



Kampın gayet iyi geçtiğini anlatan Çarkçı, "Şampiyonaya 11 takım geliyor. Son Avrupa şampiyonu biziz, devam ettirmek istiyoruz. Brezilya'da hem kız hem erkeklerde olimpiyat şampiyonu olduk. Burada da kendi evimizde şampiyon olmak istiyoruz. Bütün avantajlara sahibiz." ifadelerini kullandı.



