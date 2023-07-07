Voleybol müsabakaları Şırnak'ta başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol çeyrek final müsabakaları Şırnak'ta başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen 15 ilden 24 takımın katıldığı organizasyon, 9 Temmuz'a kadar sürecek.



Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde, kentin son yıllarda spor müsabakalarına ev sahipliği yaptığını söyledi.



Bugün de ANALİG voleybol çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Avcı, turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.



Avcı, "Fair-play ruhunun ön planda olduğu ve kazanan kaybedenin birbirine saygı duyduğu bir turnuva yaşamak istiyoruz. Sporcuların Şırnak'ta en iyi şekilde zaman geçirmesi için elimizden gayreti göstereceğiz. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



