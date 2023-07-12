Voleybol Milli Takımı yarı finalde

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Voleybol Milli Takımı yarı finalde
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12 Temmuz 2023 21:47
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 21:52
19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, grubundaki ikinci maçında karşılaştığı Moldova'yı 25-15, 25-20 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yendi.

Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükselen milli takımın rakibi, oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

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