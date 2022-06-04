Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Tayland'ı devirdi: 3-2

Kadınlar FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, kıran kırana geçen maçta rakibi Tayland'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Tayland'ı devirdi: 3-2
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04 Haziran 2022 17:12
Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Belçika, Tayland'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: Ankara

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Vlastimi Kovar (Çekya)

Tayland: Guedpard, Moksri, Nuekjang, Kokram, Kongyot, Bamrungsuk (Pannoy, Tichaya Boonlert, Sooksod, Pairoj, Tichakorn Boonlert, Kumithala, Chuewulim)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Van De Vyver, Herbots, Van Avermaet, Stragier (Rampelberg, Van Sas, Lemmens, Demeyer, Goris, Krenicky)

Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15

Süre: 127 dakika (26, 29, 28, 28, 16)

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