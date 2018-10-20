Voleybol maçında kavga! 1 yaralı...

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'ndaki Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmasının bitiminde gerginlik yaşandı.Malatya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor müsabakası, 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Akkuş Belediyespor oyuncuları ile ev sahibi takımın taraftarları arasında müsabaka bitiminde tartışma çıktı.Yaşanan tartışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlanırken, bu sırada tribünden düşerek yaralanan bir taraftara ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde müdahale yapıldı.