Voleybol liglerinde yarı final programları belli oldu

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının (yarı finaller) maç programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Voleybol liglerinde yarı final programları belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 15:44
Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının (yarı finaller) maç programı belli oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk maçlar 22 Nisan'da AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk maçlar 18 Nisanda oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

22 Nisan Cuma:

15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

20.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

18 Nisan Pazartesi:

15.00 Halkbank - Arkas Spor (Başkent)

20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Parşembe günü yapılacak.

- Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda 2 maçı kazanan takım finale yükselecek.

Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşma üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselirken kaybeden takım, 3. ve 4'üncülük karşılaşmalarında mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.