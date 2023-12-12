Voleybol hakemi Nurper Özbar'a dev görev

Voleybol hakemi Nurper Özbar, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Voleybol hakemi Nurper Özbar'a dev görev
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12 Aralık 2023 21:24
Voleybol hakemi Nurper Özbar, Çin'de yarın başlayacak FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası voleybol hakemimiz Nurper Özbar, Çin'in ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihlerinde Hangzhou kentinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek." denildi.

Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği organizasyonda Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Dentil Praia ve Gerdau Minas, Vietnam'dan ise Sport Center takımları yer alacak.

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