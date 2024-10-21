Voleybol haftanın programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları 22 Ekim Salı günü start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol haftanın programı belli oldu
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21 Ekim 2024 12:12
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları 22 Ekim Salı günü yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

18.00 Zerenspor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Mimar Sinan)

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