Voleybol Federasyonu'ndan Alberto Giuliani'ye teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yollarını ayırdıkları İtalyan başantrenör Alberto Giuliani için teşekkür mesajı yayımladı.



TVF'nin teşekkür mesajında, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani'ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





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