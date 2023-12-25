Voleybol Federasyonu'ndan Alberto Giuliani'ye teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu, yollarını ayırdığı Alberto Giuliani için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Voleybol Federasyonu'ndan Alberto Giuliani'ye teşekkür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 19:15
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yollarını ayırdıkları İtalyan başantrenör Alberto Giuliani için teşekkür mesajı yayımladı.

TVF'nin teşekkür mesajında, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani'ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery