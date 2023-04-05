Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı başladı

Akkuş Belediyespor, Saint Joseph takımını 3-2, Rest Property Alanya Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı başladı
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05 Nisan 2023 00:16
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı, Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Akkuş Belediyespor, Saint Joseph takımını 3-2, Rest Property Alanya Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-0 yendi.

Final etabı karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alacak takımlar, gelecek sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

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