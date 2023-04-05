Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı başladı

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı, Ankara'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Akkuş Belediyespor, Saint Joseph takımını 3-2, Rest Property Alanya Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-0 yendi.
Final etabı karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alacak takımlar, gelecek sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Akkuş Belediyespor, Saint Joseph takımını 3-2, Rest Property Alanya Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-0 yendi.
Final etabı karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alacak takımlar, gelecek sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ