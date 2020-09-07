Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak

2020-2021 sezonunun açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek

Haber; AA
Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak
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07 Eylül 2020 14:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonu salı günü Ankara'da açılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak sezonun açılış maçında Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

8 Eylül Salı:

14.00 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

13 Eylül 20 Pazar:

13.00 Spor Toto-Solhan Spor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyesi-Ziraat Bankkart (İnegöl)

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyesi (Ertelendi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

14 Eylül Pazartesi:

14.30 Haliliye Belediyesi-Altekma (Şanlıurfa 11 Nisan)



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