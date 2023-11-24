Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadeleleri başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta başlıyor
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24 Kasım 2023 13:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesi tek maçla başlayacak.

Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:

25 Ekim Cumartesi (Yarın):

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Antakya Merkez)

26 Kasım Pazar

14.00 Spor Toto-Arkas Spor (Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)

17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)

19.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Ziraat Bankkart)

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