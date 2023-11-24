Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesi tek maçla başlayacak.
Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:
25 Ekim Cumartesi (Yarın):
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Antakya Merkez)
26 Kasım Pazar
14.00 Spor Toto-Arkas Spor (Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)
17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ziraat Bankkart)
17.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)
19.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Ziraat Bankkart)
Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:
25 Ekim Cumartesi (Yarın):
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Antakya Merkez)
26 Kasım Pazar
14.00 Spor Toto-Arkas Spor (Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)
17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ziraat Bankkart)
17.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)
19.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Ziraat Bankkart)
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