Voleybol Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16'ıncı hafta mücadelesi 19 Ocak Cuma (yarın) başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:
19 Ocak Cuma (Yarın):
14.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Bitlis Adilcevaz)
20 Ocak Cumartesi:
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şırnak Cizre)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
21 Ocak Pazar:
16.00 Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
18.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:
19 Ocak Cuma (Yarın):
14.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Bitlis Adilcevaz)
20 Ocak Cumartesi:
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şırnak Cizre)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
21 Ocak Pazar:
16.00 Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
18.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)