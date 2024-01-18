Voleybol Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesi başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor
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18 Ocak 2024 13:13
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16'ıncı hafta mücadelesi 19 Ocak Cuma (yarın) başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:

19 Ocak Cuma (Yarın):

14.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Bitlis Adilcevaz)

20 Ocak Cumartesi:

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şırnak Cizre)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

21 Ocak Pazar:

16.00 Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

18.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

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