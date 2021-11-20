Voleybol'da Kuzeyboru, Karayolları'nı rahat geçti

Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi 10. haftasında Karayolları sahasında Kuzeyboru'ya 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol'da Kuzeyboru, Karayolları'nı rahat geçti
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20 Kasım 2021 16:37
Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi 10. haftasında Karayolları sahasında Kuzeyboru'yu konuk etti.

Mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Kuzeyboru: Fuldan Ural, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Dikmen Sabriye Gönülkırmaz)

Setler: 25-20, 11-25, 22-25, 26-28

Süre: 116 dakika (30, 22, 30, 34)

 


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