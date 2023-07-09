Voleybol Balkan Şampiyonası başlıyor

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Balkan Şampiyonası başlıyor
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09 Temmuz 2023 17:18
Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.

Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.

Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz

Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse

Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın

Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı

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