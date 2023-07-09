Voleybol Balkan Şampiyonası başlıyor

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.



Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.



Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.



Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban



Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz



Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse



Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın



Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı



