Voleybol Balkan Şampiyonası başlıyor

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.
Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.
Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz
Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse
Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın
Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.
Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.
Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz
Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse
Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın
Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı