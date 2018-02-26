Voleybolda, Avrupa kupalarında bu hafta 10 Türk takımı sahaya çıkacak.Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank'ın mücadele ettiği 2018 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanacak.D Grubu'nda lider VakıfBank ile ikinci sıradaki Galatasaray, "Türk derbisinde" karşılaşacak. B Grubu'nda ise üçüncü sıradaki Fenerbahçe, Çekya ekibi Agel'i ağırlayacak.Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 2018 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçları tamamlanacak.A Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika takımı Knack, B Grubu'nda Halkbank, Alman VfB Friedrichshafen, E Grubu'nda ise Arkas Spor, Polonya'dan Zaksa ile mücadele edecek.CEV Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynanacak.Kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında 3-1 mağlup ettiği Yenisei'yi konuk edecek.Erkeklerde ise Ziraat Bankası, sahasında 3-1 yendiği Belçika ekibi Lindemans karşısında tur arayacak.Türkiye'den 2 takımın yer aldığı Challenge Kupası'nda ekipler yarı finale yükselme mücadelesi verecek.Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-0 yendiği Belçika ekibi Hermes'i ağırlayacak.Erkeklerde ise Maliye Piyango, başkentte elde ettiği 3-0'lık avantajla Bulgaristan ekibi Montana Volley'in karşısına çıkacak.Maç programı şöyle:17.00 Fenerbahçe-Agel (Burhan Felek Spor Salonu)18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hermes (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)19.00 Montana Volley-Maliye Piyango (Montana)20.30 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek Spor Salonu)22.30 Lindemans-Ziraat Bankası (Aalst)17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)19.30 Eczacıbaşı VitrA-Yenisei (Burhan Felek Spor Salonu)20.00 Zaksa-Arkas Spor (Kedzierzyn-Kozle)22.30 Knack-Fenerbahçe (Roeselare)