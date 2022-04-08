Voleybol 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milliler Ukrayna'yı devirdi!

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milliler Ukrayna'yı devirdi!
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08 Nisan 2022 22:28
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Torun Arena'da oynanan maçta rakibini 18-25, 25-20, 25-15, 25-21'lık setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Milli takım, Cumartesi günü aynı salonda gruptaki üçüncü ve son maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

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