Voleybol 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milliler Ukrayna'yı devirdi!

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Torun Arena'da oynanan maçta rakibini 18-25, 25-20, 25-15, 25-21'lık setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.
Milli takım, Cumartesi günü aynı salonda gruptaki üçüncü ve son maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.
Milliler, Torun Arena'da oynanan maçta rakibini 18-25, 25-20, 25-15, 25-21'lık setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.
Milli takım, Cumartesi günü aynı salonda gruptaki üçüncü ve son maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.