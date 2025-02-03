Voleybo'da haftanın programı belli oldu

SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Voleybo'da haftanın programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 12:59
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları 4 Şubat Salı günü yapılacak.

Maç programı şöyle:

12.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

16.30 Fenerbahçe Medicana-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Altekma maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery