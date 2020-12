Vogel: "Yine şampiyon olacaksak, daha da iyi olmalıyız"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Lakers'ın şampiyonluğu tekrar etmesi için 'daha da iyi olması gerektiğini' söyledi.



NBA tarihindeki en uzun sezonun ve en kısa ölü sezonun ardından, son şampiyon Lakers, iki süperstarıyla ve onların etrafındaki daha genç bir kadroyla, her şeyi tekrar yapabilecekleri istikrarlı bir güvenle işine geri döndü.



Lakers, 11 Ekim'deki NBA Finalleri'nde Miami Heat'i mağlup ettikten yaklaşık sekiz hafta sonra, bu hafta sonu takım antrenmanlarına başlarken kendinden emin ve iyi gözüktü.



Tatil süresinin belirgin olmaması bir yana, Los Angeles yeni sezona iyi bir konumda başlıyor. LeBron James ve Anthony Davis, bu haftanın başlarında Lakers'a olan kontratlarını uzatmışlardı ve ekip, NBA veteranları Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Marc Gasol ve Wesley Matthews ile geçen sezonun kadrosundan bile daha iyi görünen, yeniden yapılandırılmış bir kadro kurmuştu.



Vogel, veteranlarını zinde tutma, pandemi sırasında seyahatte gezinme ve her gece her rakibe karşı mücadele etme gibi haftalık zorluklara inmeden önce, takımın antrenman kompleksindeki oyuncularına birkaç yol gösterici ilke belirledi:



"Daha da iyi olmamız gerekecek. Şampiyonluğu tekrarlama gibi bir konuma girme konusunda anlamanız gereken ilk şey, bunun bir önceki yıldan daha zor olacağıdır. Herkesten daha uzun oynadık ve diğer herkesten daha kısa bir ölü sezon geçirdik, sırf bu yüzden olasılıklar bu açıdan bize karşı durumda. Geçen yılki kimliğimiz, bu yıl da tekrar edilmeli."



"BU ADAMLAR, FİZİKEL ADAMLAR"



Lakers, savunmada büyük katkıda bulunmuş olan isimler Avery Bradley ve Dwight Howard'ı serbest oyuncu döneminde kaybetmiş, ancak Davis ve Alex Caruso, her iki tarafta da başarılı olan dört yeni oyuncu ile birlikte takımda kalmışlardı:



"Tuttuğumuz adamlar fiziksel oynamayı seven adamlar. Bu adamların hepsi, bu tarz şeyleri hemen benimseyeceklerini düşündüğüm, bir mental üstünlüğü olan fiziksel adamlar. Açıkçası kalan grup, geçen yıl oluşturduğumuz şeyin değerini biliyor ve umarım bunu erkenden tekrar kurabiliriz."



Lakers'ın savunma dominasyonu, Perşembe günü 190 milyon dolara varan beş yıllık bir sözleşme yapmayı kabul eden Davis'in etrafında toplanıyor. 27 yaşındaki Davis, birkaç sözleşme seçeneğini düşündüğünü söylemiş, ancak Lakers ile olan mutluluğunun ve sağlığıyla ilgili ihtiyatının birleşimi, onu mümkün olan en büyük anlaşmayı imzalamaya yönlendirmişti.



"OYNAMAYI SEVEN ADAMLARIMIZ VAR"



Lakers genel menajeri Rob Pelinka, kısaltılmış ölü sezonda kadro oluşturma çalışmalarının sonuçlarından da heyecanlanmış görünüyordu. En önemli iki oyuncusunu uzun vadeli sözleşmelerde tutmayı başaran Pelinka, aynı zamanda veteran yetenekleri de ekleyerek, kadrosunu buna rağmen genç tutabilmişti.



Pelinka, Davis, James ve onlara katılmayı kabul eden dört yeni oyuncuyu şu şekilde övdü:



"Çok tutkulu adamlarımız ve gerçekten yüksek IQ'lu birçok basketbolcumuz var, bu yüzden enerji ve yoğunluk eksikliği olacağını düşünmüyorum. Bireysel antrenmanlarımızda, bunu hissetmiştim. Bence bu takım genel olarak oynamaktan heyecan duyuyor ve tüm sporlarda yapılması en zor şeylerden biri olan bir şampiyonluğu savunmak için bir araya gelmenin mücadelesi için heyecanlılar."