Vogel: "Þampiyon olduðumuz için, bizi daha zor bir sezon bekliyor"

Los Angeles Lakers baþantrenörü Frank Vogel, Lakers artýk þampiyon olduðu için, kendilerini daha zor bir sezonun beklediðini söyledi.



Önceki sezon Miami Heat'i NBA Finalleri'nde yenerek on yedinci þampiyonluðunu kazanan Lakers'ýn koçu Vogel'a göre, þampiyon olmak Lakers'a ek bir mücadele getirecek.



Spectrum Sportsnet'e konuþan Vogel, ekibin kendi sistemine aþina olacaðý için, en baþýndan itibaren daha iyi hazýrlanmýþ olacaðýný belirtti:



"Bence grup olarak son derece üst düzeyde oynayacaðýz. Ama artýk NBA þampiyonu olduðumuz için bu hedef daha da büyüyor. Eminim her takýmýn en iyi vuruþunu göreceðiz. Yalnýzca bu, birçok zorluðu beraberinde getirecek ve sezonun daha zor geçmesini saðlayacak. Ama baþlama konusunda hepimiz gerçekten heyecanlýyýz."



Vogel, takýmýnýn bu kadar kýsa sürede dinlenip yeni sezona hazýrlanmasýnýn zor olduðunu itiraf etse de, oyuncularýnýn bunu yapabileceðini umuyor. Lakers koçu, playofflar baþladýðýnda hazýr olmanýn önemini ise þu þekilde vurguladý:



"Kýsa bir ölü sezonla uðraþmanýn zorluðu oldukça gerçek. En önemli þey, adamlarýmýzýn vücutlarýnýn toparlanýp yeniden þarj olmasýna ve yeniden çalýþmaya hazýrlanma fýrsatýna sahip olmalarýdýr. Çünkü iyileþmek de, iþ kadar önemlidir. Umarým, adamlarýmýz uygun zamaný bulabilmiþlerdir.



Sezon boyunca herkesin olabildiðince zinde olmasýný saðlamaya devam edeceðiz. Ama en önemlisi, playofflara gidebildiðimiz dönemde, sene baþýndaki gibi hazýr ve saðlýklý olmalýyýz. Bu, sezonun baþlarýnda izlememiz ve yakýndan takip etmemiz gereken bir þey olacak."



