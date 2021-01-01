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Vogel: "Russ, şampiyonluk kazanmak için can atıyor!"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın yeni yıldızı Russell Westbrook'un kazanmak için "her şeyini vermeye hazır" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın yeni yıldızı Russell Westbrook'un kazanmak için "her şeyini vermeye hazır" olduğunu söyledi.

13 yıllık NBA kariyeri boyunca Kevin Durant, Paul George, James Harden ve Bradley Beal gibi yıldızlarla birlikte oynamasına rağmen, Russ henüz Larry O'Brien kupasını kaldıramamıştı.

Ve şimdi bir Laker olarak ilk sezonunun eşiğinde bunu değiştirmeye hazır olan Russ, Vogel'e göre şampiyonluk kazanmaya can atıyor:

"Savaşmak üzere olduğumuz şeye karşı, olabildiğince ateş gücüne sahip olmak istiyoruz ve bu playofflarda bu ateş gücüne ihtiyacımız olacak. Nihai rekabetçi olan bu adam, şampiyonluk kazanmak için can atıyor. Kariyerinde başaramadığı tek şey bu ve artık bunu yapacak pozisyonda."

32 yaşındaki yıldızın geçtiğimiz sezonki triple-double ortalamaları, 22.2 sayı, 11.7 asist ve 11.5 ribaund şeklindeydi.


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