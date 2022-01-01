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Vogel: "Play-in maçlarını, AD ile oynamayı umuyoruz"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, takımın yıldız oyuncusu Anthony Davis'in parkelere dönme yolundaki rehabilitasyon sürecinde "gerçekten iyi iş çıkardığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, takımın yıldız oyuncusu Anthony Davis'in parkelere dönme yolundaki rehabilitasyon sürecinde "gerçekten iyi iş çıkardığını" söyledi.

Davis'in kısa süre önce şut ve antrenmanlara başladığı açıklandı. Henüz geri dönüşü için bir tarih olmasa da, Lakers'ın yıldız forvetinin bu sezon tekrar oynaması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.

Vogel ayrıca, AD'nin takımın play-in turnuvasına kalması durumunda oynayacağı iki maçta forma giyme olasılığı ile ilgili ise, "Bu maçlarda Anthony Davis ile oynayacağımızı umuyoruz" şeklinde konuştu.


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