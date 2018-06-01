Vogel: "PG13 en iyi basketbolunu oynuyor"

Orlando Magic koçu Frank Vogel, Indiana Pacers'ı çalıştırdığı dönemden yıldız oyuncusu Paul George'un kariyerinin en iyi basketbolunu oynadığını söyledi.
Vogel şu ifadeleri kullandı: "Sanırım her şey, sahip olduğu baş antrenörü ile genç bir oyuncu olarak kendisine bırakılan temelle başladı. Gerçekten formunu düzeltti ve doğru yola koydu. En büyük yol bu. Aslında bunu kamuoyuna ve Paul'la bire bir söylemiştim, çünkü sakatlığı onu daha iyi bir şutör yapmıştı, çünkü bir yıl boyunca yapabileceği tek şey bir sandalyeye oturup şut atmaktı. Ve sanırım onları tekrar ederek bir şutör olarak gelişti. Ve sakatlığından bu yana bu da istatistiksel olarak görülüyor."
PG, bu sezon 22.3 sayı, 5.5 ribaund, 3.2 asist ve 2.2 top çalma ortalamalar yakalıyor. OKC ekibi Batı'da 35-27 ile 7. sırada.