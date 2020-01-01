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Vogel: "Nuggets, bizim için kolay bir rakip değil"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Denver Nuggets ile Batı Konferansı Finalleri karşılaşması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Denver Nuggets ile Batı Konferansı Finalleri karşılaşması hakkında konuştu.

Lakers koçu, Nuggets'a playofflardaki genel performanslarından ötürü övgüde bulundu ve Los Angeles için kolay bir rakip olmayacaklarını söyledi:

"Batı Konferansı Finallerinde olmayı hak ediyorlar. Büyük özgüvenle oynuyorlar. Oynadıkları güven ve kanıtlamaya çalıştıkları, çok dikkat çekiciydi. Açıkçası, çok dirençli bir grup. Onları yenmek için gerçekten iyi oynamamız gerekecek."

Lakers ve Nuggets arasındaki 1. maç, Cuma günü oynanacak.


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