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Vogel, LeBron ve Davis arasındaki "mükemmel" ortaklığı açıkladı

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, LeBron James ve Anthony Davis'in neden "mükemmel" bir ortaklığa sahip olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, LeBron James ve Anthony Davis'in neden "mükemmel" bir ortaklığa sahip olduğunu açıkladı.

Vogel, SiriusXM NBA Radio'da ikilinin arasındaki ilişkiyi şu şekilde tanımladı:

"Anthony hem bu takım için, hem de LeBron James'i tamamlamak için mükemmel kişiliğe sahip. Kendine güvenen bir tutumu var, ama dinlemeye açık olan da biri. Ligdeki en iyi oyunculardan biri olduğunu anlarken, nasıl daha iyi olabileceğini öğrenmeye devam etmek isteyen biri.

Ve LeBron ile birbirlerini destekleme ve birbirlerine meydan okuma konusunda yaptığı ortaklık, açıkça bu yılki başarımızın büyük bir parçasıydı."

Davis, James ve Lakers 2020 NBA Finallerinde Miami Heat ile karşılaşacak ve 1. maç bu gece TSİ 04.00'te oynanacak.


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