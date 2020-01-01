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Vogel: "LeBron ve AD, normal sezonda hazır olacaklar"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın yıldız isimleri LeBron James ve Anthony Davis'in, normal sezon maçlarında hazır olacaklarını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, takımın yıldız isimleri LeBron James ve Anthony Davis'in, normal sezon maçlarında hazır olacaklarını belirtti.

Vogel, James ve Davis'in Phoenix Suns'a karşı oynanacak son iki hazırlık maçında oynamalarını beklediğini söylerken, yine de, asıl hedefin her iki süperstarı da kısa ölü sezon nedeniyle "çok zorlamamak" olduğunu açıkladı:

"Normal sezon maçlarına başladığımızda, bu adamlar oynamaya hazır olacak."

James ve Davis olmadan bile, Lakers ekibi geçtiğimiz iki hazırlık maçında üst üste oynadığı LA Clippers'ı mağlup etmişti.


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