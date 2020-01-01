Vogel: "LeBron MVP, Davis ise Yılın Savunmacısı olmalı"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, bu yıl MVP ödülü adayı olarak LeBron James'i, Yılın Savunmacısı ödülü için ise Anthony Davis'i desteklediğini söyledi.



Vogel, James'in neden MVP ödülünü kazanmayı hak ettiğine dair, LA Clippers ve Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçları belirtti:



"O hafta sonu, LeBron her iki maçta da en zorlu görevi üstlenmişti. Kawhi'ı Clippers maçında savunmuş ve harika bir iş çıkarmıştı. Sonra AD faul sıkıntısı yaşarken Bucks maçında Giannis'i savunmuş ve yine harika bir iş çıkarmıştı. Bence o haftasonu, muhtemelen harika bir gösterge ya da önemli bir ölçü."



Vogel ayrıca takımın savunmasının, her iki oyuncunun bu alanda etkisiyle mümkün olduğunu açıkladı:



"NBA'in en iyi üçüncü savunmasıyız, Batı'nın en iyisiyiz ve bunun birçoğu, bu sezon LeBron'un bu alanda geçen yıllardan daha iyi olduğu söylenen azminden geliyor. Dediğim gibi, bu iki ödülün de bu iki oyuncuya verileceğini umuyorum."



Tüm bireysel ödüller için oylama, Orlando'daki sezon devamından önce yapılacak.



